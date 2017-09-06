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Ataköy'de rastgele ateş eden şahıs polisi alarma geçirdi

Ataköy'de bir binadan parka doğru ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

  • AA-DHA
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Alınan bilgiye göre, Ataköy 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden parka doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ataköy 5.Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre 9 katlı binanın üst katından bina önünde bulunan Kavaklı Parka bir şahıs tarafından ateş edildi. Şahsın ateşi sonucu saçmalardan kaynaklı yaralı olduğu söylenildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve resmi polis unsurları sevk edildi.

Öte yandan şahsın hala bina içerisinde olduğu ve özel harekatın da bina içerisine girdiği öğrenildi. 

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