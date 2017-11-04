Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Başbakan Yardımcılığı Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Muhammed Faruk Azkut, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Kemal Çağatay İmirgi, İbrahim Sepici, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine Hazine Kontrolörü Ali Çalışkan, Akif Bülent Boyacıoğlu, Bilgehan Gökmen, Ahmet Tutal, Hazine Kontrolörlüklerine Stajyer Hazine Kontrolörü Erdem Erol, Beçlim Ergün, Ahmet Tuğrul Öztürk, Oğuzhan Herdem, Ömer Kaçaran, Semih Şahin, İsmail Halıcı, Turgut Sayılır, Selçuk Kırbaş atanırken, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Satı Balcı getirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet İlker Haktankaçmaz, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurumu üyeliklerine Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı Kemal Çağatay İmirgi atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Yakup Kütük, Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Hüsnü Bengin Efetürk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne Elife Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Tuna Cebecioğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Ömer Alan, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Alan, Hukuk Müşavirliğine Veli Böke, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Oktay Marşap, Müsteşar Yardımcılığına Fatma Varank, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Alp Ay, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Özgür Volkan Ağar atandı. Ağar’dan boşalan göreve ise Musa Demir getirildi. Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğüne Zafer Soylu, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mukaddes Nur Yılmaz atandı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Özgür Saç, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Oğuz Can, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Tabip Gülbay, Bakanlık Müşavirliğine Ahmet Adanır, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Cihangir Akbaba atandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal Yılmaz, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurlu Üyeliğine Bakanlık Müşaviri Müslüm Beyazgül getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğüne Ahmet Uçar, Rize Ticaret İl Müdürlüğüne Osman Köseoğlu, Yalova Ticaret İl Müdürlüğüne Alparslan Tunali, Kalkınma Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Mehmet Cüneyt Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Şahin, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Kudret Arslan, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin Dikmelik, Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Murat Üstün, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılıklarına Ali Karatürk, Abdülkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıklarına Arif Yıldırım, Muhammed Varol, Zeki Balta, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına İsmet Keskin, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tayyar Tarı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurlu Üyeliğine Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlhan, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Sancarbaba, Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Veysel Durgun, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kemal Karahan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 11. Bölge (Trabzon) Bölge Müdürlüğüne Abdullah Ceylan, Meteoroloji 15. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğüne Dursun Bozkurt, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Cem Murat Yıldırım getirildi.