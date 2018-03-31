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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, açık bulunan Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk atandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Turut, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Atalay getirildi.

Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Vahap Şimşek'in ataması gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliklerine, Müfettiş Yardımcıları Enes Keten, Emre İlhan, Yiğit Can Artukoğlu, Burak Büyükkuzukıran, Birol Baha Bağ, Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz, Ercan Sarı ve Atilla Özkan'ın, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Basri Akdemir'in atanması uygun görüldü.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şerafettin Turan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne Recep Ateş getirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Şeref Tabak'ın ataması yapıldı.

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