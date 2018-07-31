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Öğretmenlerin evrakları elektronik ortamda alınacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının yarından itibaren 10 Ağustos'a kadar elektronik ortamda alınacağı bildirildi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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