Öğretmenlerin evrakları elektronik ortamda alınacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının yarından itibaren 10 Ağustos'a kadar elektronik ortamda alınacağı bildirildi.
- AA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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