AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: Anayasa değişikliği 100 yıldaki en önemli projelerdendir

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde, partisinin Düzce İl Teşkilatınca düzenlenen İl Danışma Meclisine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, burada yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gündeme geldiğini, 11 gün ve 100 saatin üzerinde bir çalışma ile 18 madde olarak Meclisten geçtiğini anımsattı.

Meclisten geçen bu teklifin nihai kararını milletin vereceğini belirten Ataş, "Bu anayasa değişikliği ile Türkiye'de yeni bir yönetim sistemi, yönetim şekli ikame edilecektir. Bu, Türkiye'nin geleceği ile ilgili son 100 yıldaki en önemli projelerinden bir tanesidir. Niye, Türkiye'de son 14 yıllık iktidarlarımız süresinde aynı partiden olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız AK Parti'den seçilmiş olmasına rağmen, zaman zaman fikri uyuşmazlıklar, yönetim ve karar verme noktasında zaman zaman ağır aksak yürüyen işler var." diye konuştu.

"Türkiye'nin istiklalidir, istikbalidir ve istikrarıdır"

"Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin istiklalidir, istikbalidir ve istikrarıdır." diyen Ataş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar önemlidir bu değişiklik. İstemeyenlerin neden istemediklerini çok iyi biliyorsunuz. İktidarda olmasalar da onların zihniyetindeki vesayet odakları istedikleri gibi, istedikleri noktada müdahale ettiriyorlardı. Bu bitiyor ve vesayet sistemi tarihe karışacağı için rahatsızlar, bundan dolayı istemiyorlar. Biz de inanıyoruz ki milletimiz 11 seçimde nasıl bir cevap verdiyse, yapılacak olan halk oylamasında da en güzel cevabı verecek inşallah. Biz bugüne kadar milletimizi aldatmadık, yanıltmadık. Ne söylediysek onu yaptık. Neyi vadettiysek yaptık, yerelde de genelde de. Millete karşı alnımız ak, başımız dik siyaset yapmaya devam ediyoruz. Eskiden milletvekilleri insanların içine çıkamazdı, şimdi biz insanların içinden çıkmıyoruz. Gönül rahatlığıyla siyaset yapmayı, kadrolarımıza yaşatıyoruz hem de biz yaşıyoruz."