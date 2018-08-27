Ataşehir'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Kayışdağı Mahallesi Şenol Sokak üzerinde yolda yürüyen Gökhan Yağcı, aynı sokak üzerinde plakası alınamayan beyaz renkli bir otomobille yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığılan Yağcı'ya ilk müdahale yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, ağır yaralanan Yağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.