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Ataşehir'de fabrikada yangın çıktı

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde inşaat malzemeleri üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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