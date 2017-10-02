Ataşehir'de kadını yumruklayan saldırgan emniyetten gülerek çıktı
Ataşehir'de bir kadını yumruklayan saldırganın Hakan D. adliyeye sevk edildi. Emniyetten gülerek çıkan saldırgan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
- İHA
Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan D., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetten gülerek çıkan Hakan D. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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