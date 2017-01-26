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Ataþehir'de kimyasal madde paniði: 4 kiþi zehirlendi

Ataþehir'deki kuru temizlemede kazan içindeki kimyasal madde 4 kiþinin zehirlenmesine neden oldu

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Ýstanbul Ataþehir'de kuru temizleme dükkanýnda kazan içerisindeki kimyasal maddenin taþmasý sonucu 4 kiþi zehirlendi.

Olay saat 22.00 sýralarýnda Ataþehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, dükkan içerisinde bulunan kimyasal madde dolu kazanýn taþmasý sonucu dükkaný buhar kapladý.

Kaplayan buharý soluyan dükkan sahibi Orhan Kýlýçdere ve Nisanur Kýlýçdere zehirlendi. Durumu fark eden mahalle sakinleri dükkan içerisinde bulunan 2 kiþiyi kurtarmak için vatandaþlara müdahale etti. O sýrada mahalle sakinlerinden Cumali Kapçak ve ismi öðrenilemeyen bir kiþi kimyasal maddeden etkilendi.

Ýhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba, kýzý ve kimyasaldan etkilenen 2 kiþiyi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldýrdý.

Kimyasaldan etkilenenlerin saðlýk durumunun iyi olduðu belirtilirken, polis olayla alakalý soruþturma baþlattý.

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