Ataşehir’de otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 4 yaralı

Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy-Küçükbakkalköy arasında sefer yapan İbrahim Telli yönetimindeki 34 M 1482 plakalı minibüse ara sokaktan çıkan Ramazan Evren yönetimindeki 34 AF 6588 plakalı otomobil büyük bir gürültüyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Devrilen minibüste mahsur kalanları kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Minibüs içerisinde bulunan 4 kişi vatandaşlar tarafından çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Minibüs içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 4 vatandaşın hafif şekilde yaralı oldukları ifade edildi.

Cadde üzerinde benzer kazaların yaşandığını ifade eden bir vatandaş,’’ Daha önce burada benzer kazalar yaşandı. Biz buna istinaden vatandaş olarak buraya set yaptık. Ancak bu setler daha sonra söküldü. Sürekli burada buna benzer kazalar yaşanıyor. Bu durumdan çok mağduruz. Çocuklarımız dışarı çıkıp oynayamıyorlar. Bu cadde üzerine birkaç tane set yapılmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz’’ diyerek yetkililerden yardım istedi.

Meydana gelen trafik kazasından saniyeyle kurtulduğunu belirten mahalle sakini,’’ Bugün yine ara sokaktan bir vatandaş arabasıyla hızlı çıktı. Minibüste yolunda ilerlerken yandan çarptı. Bende bir saniyeyle kazadan kurtuldum. Kazayı görünce koştuk, minibüs içerisinde kalan vatandaşlara yardım ettik. Bunların yaşanmaması için tedbir alınması lazım’’ şeklinde konuştu.

Meydana gelen kaza nedeniyle Karadeniz Caddesi çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Kazaya karışan minibüs ve otomobilin çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, minibüs ve otomobil şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.