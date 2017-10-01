Ataşehir’de Yolda yürüyen kadına önce omuz, sonra da yumruk atarak kayıplara karışmıştı! O saldırgan yakalandı! Ataşehir’de yolda yürüdüğü sırada A.Ç. isimli kadına önce omuz, sonra yumruk atarak kayıplara karışan saldırgan, polis tarafından yakalandı.