Ataşehir’de Yolda yürüyen kadına önce omuz, sonra da yumruk atarak kayıplara karışmıştı! O saldırgan yakalandı!
Ataşehir’de yolda yürüdüğü sırada A.Ç. isimli kadına önce omuz, sonra yumruk atarak kayıplara karışan saldırgan, polis tarafından yakalandı.
- AA
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