Atatürk Havalimanı apronunda görünmez kaza

<p> Atatürk Havalimanında inişinin ardından park alanına giden Fas Kraliyet Havayollarına ait Air Morocco uçağının kanadı, yolcu almak için bekleyen THY uçağının kuyruk kısmına çarptı. Kaza nedeniyle iki uçakta maddi hasar meydana geldi.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.