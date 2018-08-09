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Atatürk Havalimanı apronunda görünmez kaza

Atatürk Havalimanında inişinin ardından park alanına giden Fas Kraliyet Havayollarına ait Air Morocco uçağının kanadı, yolcu almak için bekleyen THY uçağının kuyruk kısmına çarptı.

  • IHA
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Atatürk Havalimanında inişinin ardından park alanına giden Fas Kraliyet Havayollarına ait Air Morocco uçağının kanadı, yolcu almak için bekleyen THY uçağının kuyruk kısmına çarptı. Kaza nedeniyle iki uçakta maddi hasar meydana geldi.

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