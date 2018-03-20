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Atatürk Havalimanı personelinden hayat kurtaran müdahale

Atatürk Havalimanı'nda solunumu durduğu belirlenen 4 yaşındaki Libyalı çocuk, ilk yardım eğitimi alan yolcu hizmetleri memurunun müdahalesiyle hayata tutundu.

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Ailesiyle geldiği Atatürk Havalimanı'nda solunumu durduğu belirlenen 4 yaşındaki Libyalı çocuk, ilk yardım eğitimi alan yolcu hizmetleri memurunun müdahalesiyle hayata döndü.
 
Edinilen bilgiye göre, 15 Mart'ta ailesiyle İzmir'den İstanbul'a gelen 4 yaşındaki Malak Abdunaser Farag, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bir anda fenalaştı.
 
Farag'ın annesi ile babası hemen görevlilerden yardım istedi. Bu sırada rahatsızlanan yolcuyu fark eden Çelebi Hava Servisi Yolcu Hizmetleri Memuru Mert Kocagöz, çocuğun nabzını kontrol ederek, ilk yardım kurallarına göre müdahalede bulundu.
 
Kızın nabzının durduğunu ve dilinin soluk borusunu tıkadığını tespit eden Kocagöz, sağlık ekipleri gelmeden önce çocuğa müdahale etti.
 
Kocagöz, çocuğa 1 dakika boyunca suni teneffüs yaparak, nefes almasını sağladı.
 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Farag'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
Farag'ın babası, küçük kızı hastanede ziyaret eden Kocagöz'e teşekkür etti.
 
Yer hizmetleri şirketinin de personeline teşekkür ederek, ödüllendirdiği bildirildi.

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