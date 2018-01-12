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Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı tutuklandı

Operasyonda Atatürk Havalimanı'na gerçekleştirilen terör saldırısının planlayıcısı Çatayev ve ekibine yardım ettiği ileri sürülen bir Gürcistan vatandaşı yakalandı.

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Gürcistan'da, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'e yardım ettiği ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Tiflis Şehir Mahkemesinin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan Güvenlik İdaresinin talimatıyla 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Zurab İdoidze gözaltına alındı.

Tiflis'te geçen yıl ölü olarak ele geçirilen Ahmet Çatayev'e yardım ettiği belirtilen şüpheli tutuklandı.

İdoidze'nin, Türkiye'de bir araya geldiği Çatayev ve ekibine cep telefonları tedarik ettiği, kaldıkları yerden Gürcistan sınırına kadar arabayla götürdüğü iddia ediliyor.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev, Tiflis'te 21 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

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