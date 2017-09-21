Son dakika Atatürk Havalimanı uçak kazası ölü yaralı var mı?

İstanbul Atatürk Havalimanı uçak kazası ile sarsıldı. Atatürk Havalimanı’nda özel jet düştü. Son dakika Atatürk Havalimanı uçak kazası detayları ve olay yerinden fotoğraflar gelmeye başladı. TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. Son dakika uçak kazası detayları geldikçe haberimizde yer bulacak. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. Kaptan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

UÇAK KAZASI İLE İLGİLİ SON DETAYLAR

TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre ise, özel jet pistten çıkarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor.

Kıbrıs'a gitmek için İstanbul'dan havalanan uçak, arıza sinyali alınca geri döndü. Uçağın iniş yaptığı sırada lastiği patladı ve sürüklenmeye başladı. Alev alan uçağı havalimanı itfaiyesi müdahale ederek söndürdü.

Özel bir holdinge ait Cessna 650 Citation 7 tipi özel bir jet uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken düştü.

Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. Kaptan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DÜŞEN UÇAĞIN FOTOĞRAFI