Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de seferler azaltılıyor
İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'deki uçak seferler azaltıldı.
- AA
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılıyor.
Atatürk Havalimanı'ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın seferler yüzde 15 azaltılacak.
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