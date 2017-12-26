Atatürk Havalimanına gelen Hollandalı yolcular Türk polisi tarafından köpekle arandı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında, tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı Hollandalı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.