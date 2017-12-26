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Atatürk Havalimanına gelen Hollandalı yolcular Türk polisi tarafından köpekle arandı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında, tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı Hollandalı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

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Tarifeli uçakla dün akşam Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak için bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Hollandalı yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.

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