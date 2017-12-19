Atatürk Havalimanı'nda başladı... Bu taksi hizmeti bir ilk

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, korsan taksicilikle mücadele kapsamında yerli ve yabancı yolculara lüks taksilerle de hizmet vermeye başladı. Kooperatif, ilk lüks taksiyi bu sabah yolcuların hizmetine sundu.

Özel tasarlanan, televizyondan bar hizmetine kadar bir çok özelliğin bulunduğu, 8+1 yolcu taşıma kapasitesine sahip taksi, diğer taksilerden farklı olarak kendi sırasında, talebe göre hizmet verecek. Aracın taksimetre ücreti ise normal ücretin iki katı olarak belirlendi.

Lüks taksinin sahibi Lami As, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, VIP hizmet vereceklerini, lüks aracın normal taksilerden ayrı sırası olacağını söyledi.

As, "Kalabalık ve lüks hizmet isteyenler talep ettiğinde gideceğiz. Bu hem İstanbul'da hem de Türkiye'de ilk. Açılış ve tarife fiyatı 2 katı olacak. 2-3 tane daha araç gelecek. Amacımız Uber ile korsanla, kiralık taksiyle mücadele. Fazla ücret talep edenlerin de önünü kesmek amacımız." diye konuştu.

As, aracın normal fiyatının 115 bin lira olduğunu iç tasarımın ise 15 bin liraya mal edildiğini söyledi.