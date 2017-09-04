Atatürk Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının ardından bu süreyi yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek için İstanbul dışını çıkan tatilcilerin dönüşü sürüyor. 5 Eylül’de başlayacak mesai öncesi kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da son gün yoğunluğu yaşanıyor.

Terminalde dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul’a dönüş için hava ulaşımını tercih eden çok sayıda tatilci, Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinin geliş bölümünde yoğunluğa neden oldu.

“Karayolu trafiğine bakacak olursak uçak daha rahat oldu”

Ailesiyle birlikte geçirdiği Antalya tatilinin ardından bayramın son gününde havayoluyla İstanbul’a dönen Osman Orhan, “Antalya’dan dönüyoruz. 10 günlük bir bayram tatilinin ardından işe başlamak biraz zor olacak ama Salı günü ister istemez başlamak zorundayız. Tatil çok güzel geçti. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha otellerin doluluk oranları yüksekti. Antalya oldukça kalabalıktı. Ocaklar da çok kalabalıktı ama tabi karayolu trafiğine bakacak olursak uçaklar daha rahat oldu” diye konuştu.

Bayram tatilinden dönen bir başka yolcu Seçil Karahanlık ise “Tatil güzeldi 10 günün 6 gününü değerlendirdik. Biz de Antalya Demre’ye tatil amaçlı gittik. Dönüşü son güne bıraktık” dedi.

Pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu

Öte yandan bayram hareketliliğinin devam ettiği Atatürk Havalimanı’nın dış hatlar gidiş katında yoğunluğun olduğu gözlendi. Yurt dışına çıkmak için havalimanına gelen yolcular pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.