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Atatürk Havalimanı'nda özel uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için pistte ilerleyen özel uçağın patladıktan sonra duman çıkan lastiğini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri söndürdü.

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Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gitmek için pistte ilerlemeye başladı.

Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisiyle patlayan lastikten duman çıktığını gören pilot, yolcuları indirerek durumu itfaiye ekiplerine buldurdu.

Olay yerine gelen DHMİ itfaiye ekipleri, duman çıkan lastiğe müdahale ederek söndürdü. İncelemede bulunan DHMİ yetkilileri, uçağın her iki lastiğinin patlağını belirledi.

 

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