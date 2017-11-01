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Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ay düşen özel jet kamerada

Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ay düşen özel jetin düşme görüntüsü ortaya çıktı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ay düşen özel bir jetin düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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