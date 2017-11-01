Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ay düşen özel jet kamerada
Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ay düşen özel jetin düşme görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ay düşen özel bir jetin düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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