Atatürk Havalimanı’nda kaçak geçişlere ‘camlı bölme’ önlemi

Ocak ayında Rıdvan K. isimli biletsiz bir yolcunun Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde arındırılmış salona kaçak yolla iki kez biletsiz girdiği tespit edilmişti. Yolcular için geçişe kapalı alandan bir şekilde arındırılmış salona girdiği saptanan kaçak yolcu hakkında işlem uygulanmıştı.

Camlı bölmelerle geçiş kapatıldı

Yaşanan olay üzerine Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salonda güvenlik kontrol noktalarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Güvenliğin arttırılması amacıyla X-Ray cihazlarının bulunduğu alana tamamen kapılardan oluşan bir cam bölme yapıldı. Böylece herhangi kişinin dikkat dağınıklığından faydalanarak arındırılmış alana kaçak yolla geçiş yapma ihtimali tamamen ortadan kaldırıldı.