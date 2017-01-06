Atatürk Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şehir genelinde etkili olan kar yağışının Atatürk Havalimanı'ndaki seferleri aksatmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri aralıksız çalışıyor.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı Atatürk Havalimanı'nı da etkiledi. Havayolu şirketlerinin planlanan bazı seferlerini önceden iptal ettiği havalimanında karla mücadele kapsamında hazır bekletilen ekipler, yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Operasyonların sürdürülmesi ve pistlerin temizlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda kar araçlarından da yararlanılıyor.

Sefere hazırlanan uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesi buz çözücü sıvı ile yıkanıyor.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında olumsuz hava şartları nedeniyle kapasite azaltılması amacıyla bazı seferlerin iptal edildiği duyurulmuştu.