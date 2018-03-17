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Atatürk Havalimanı'nda park halindeki uçağın tahliye botu patladı

Bakü-İstanbul tarifeli seferini tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı'na park eden Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın arka kapısındaki tahliye botu patladı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelerek, öğle saatlerinde havalimanına inen tarifeli uçak, 212 numaralı körüğe yanaştı.

Uçaktaki bir kabin memuru, acil durumlarda yolcuların tahliye edilmesini sağlayan slide botunu yanlışlıkla patlattı. Yolcular, uçaktan sorunsuz indirilirken patlayan bot, görevliler tarafından kısa sürede toplandı.

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