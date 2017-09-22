Atatürk Havalimanında pisten çıkarak yanan özel jetin enkazı kaza kırım ekiplerinin incelemesi sonrası kaldırılacak

Havalimanında bulunan Genel Havacılık Terminalindeki yaşanan kazada iniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistten çıkan özel jetin enkazı henüz kaldırılmadı. "TC-KON" tescilli özel jetin büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldiği ve ortadan ikiye bölündüğü görüldü.Kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kaza kırım ekibinin uçakta incelemeler yapacağı öğrenildi.Uçağın enkaz kaldırma işlemlerinin bu incelemenin ardından başlayacağı belirtildi.