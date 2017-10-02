Atatürk Havalimanı’nda sahte pasaporta geçit yok

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda polis, sahteciliğe geçit vermiyor. Atatürk Havalimanı pasaport kontrolünde Ocak- Eylül dönemini kapsayan 9 ay içinde sahte pasaport, vize sahteciliği, damga sahteciliği, fotoğraf değişikliği ve oturum sahteciliği yapan toplam 2 bin 900 kişi pasaport polislerince yakalandı. Bu kişiler arasında 930’u Türkiye'ye giriş yapmak, bin 194 kişi ise Türkiye'den çıkış yapmak isterken polis tarafından anında tespit edildi. Pasaport polisi 776 transit yolcuyu da sahte pasaporttan yakaladı.

Sahte pasaportlu yolcular hakkında polis işlem yapıp mahkemeye sevk etti. Kimi yolcular tutuklanırken kimi ise tutuksuz yargılandı.Yurda sahte pasaportla giriş yapmak isteyen yolcular hakkında da ‘kabul edilemez yolcu' işlemi yapıldı. Bu kişiler ülkeye sokulmayarak geldikleri ülkelere geri gönderildi.