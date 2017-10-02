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Atatürk Havalimanı'nda 1.5 kilogram kokain yakalandı

Atatürk Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonunda, valizinde 1 kilo 571 gram kokain bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen Şili uyruklu C.F.V.E'nin valizinde arama yaptı. Valizdeki viski şişelerinin içine saklanmış 1 kilo 571 gram kokain ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan Şili uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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