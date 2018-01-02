Atatürk Havalimanı'nda yakalandı! İki valiz dolusu

Atatürk Havalimanında görevli Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kenya’nın başkenti Nairobi’den gelen uçaktaki bir yolcudan şüphelendi. 24 yaşındaki A.Ç durduruldu.

Atatürk Havalimanında yakalandı İki valiz dolusuÜst aramasında suç unsuruna rastlanmadı. Beraberinde getirdiği 2 valiz açıldı. Valizlerde 34 kilo 239 gram Khat ele geçti. A.Ç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KHAT, Yemen ve Doğu Afrika’nın yüksek bölgelerinde yetiştirilen Catha Odulis bitkisine verilen yöresel isim. Khat bilinç bozukluğu ve yanılsamaya neden oluyor.