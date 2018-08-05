Uyuşturucu kuryesi kadın İnsan Kaynakları Uzmanı çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu kuryesi şüphesiyle durdurulan Brezilyalı bir kadının midesinden 51 kapsül içerisinde 600 gram kokain ele geçirildi. Ülkesinde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak yöneticilik yaptığı belirlenen genç kadının ifadesinde, midesinde taşıdığı kapsüllerin içerisinde uyuşturucu değil ilaç olduğunu bildiğini ifade ettiği öğrenilirken "paraya ihtiyacım vardı, kuryeliği onun için kabul ettim’ dediği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'ye bağlı profil analiz uzmanları, geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a gelen uçaktan inen P.A.M.A. isimli 31 yaşındaki bir kadını durumundan şüphelenerek incelemeye aldı.

Profil değerlendirme ve analiz uzmanları tarafından kontrol odasına götürülen genç kadının valiz, çanta ve üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayınca, uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceği değerlendirilerek hastaneye getirilip iç organlarının MR filmi çekildi.

Emar (MR) çekiminde mide ve sindirim sisteminde 51 kapsül tespit edilen genç kadının sindirim organlarındaki kapsüller ilaç verilerek çıkarıldı. Çıkarılan kapsüllerin içerisinde yapılan incelemede, her bir kapsülde 11 gram halinde uyuşturucu kokain maddesi tespit edildi.

Genç kadının 10 bin 577 km boyunca 13 saat süreyle midesinde taşıdığı kapsüllerden toplam 600 gram kokain çıkarken, uyuşturucu kuryesi şüphesiyle gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine konan ve polis ifadesinde, İnsan Kaynakları Uzmanı olup ülkesi Brezilya'da özel bir firmada insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştığını ifade eden 31 yaşındaki genç kadının “Benden Türkiye'ye ilaç götürmemi istediler. Kapsüllerin içinde ilaç olduğunu biliyordum. Kapsüllerde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Paraya ihtiyacım olduğu için de kuryeliği kabul ettim" dediği öğrenildi.

(Milliyet)