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Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da, 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili 45 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü kurmak ve yönetme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da, 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili 45 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurmak ve yönetme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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