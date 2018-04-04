Atatürk Havalimanını işgal eden darbecilere yardım eden 10'u polis 13 kişi hakkında 27,5 yıla kadar hapis cezası istendi 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanını işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi