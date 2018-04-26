Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ilk duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanık hakkında ''Anayasayı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması tamamlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, sanıklar, müştekiler ile mağdurların kimlik tespitleri yapıldı.

SUÇLAMALAR HATIRLATILDI, SAVUNMALAR ALINACAK

Bunun ardından, mahkeme başkanı sanıklara haklarındaki suçlamaları hatırlattı. Başkan, tüm sanıklara suçlamaları bildirdikten sonra duruşmaya yarın devam edilerek, savunmaların alınmasına geçileceğini açıkladı.

Duruşma yarın devam edecek.