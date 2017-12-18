Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışması nedeniyle bu gece 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı kalacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün, bakım onarım çalışmalarından dolayı 19 Aralık 2017 Salı günü saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edildi.
 
Atatürk ve Yeni Galata Köprülerinin, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık tutulacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların 02.30'dan 03.30'a kadar Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Galatasaray erken seçime gidiyor

Galatasaray erken seçime gidiyor

31 Aralık'tan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar

31 Aralık'tan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA