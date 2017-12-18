Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün, bakım onarım çalışmalarından dolayı 19 Aralık 2017 Salı günü saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Atatürk ve Yeni Galata Köprülerinin, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık tutulacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların 02.30'dan 03.30'a kadar Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor."