Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atatürk ve Galata köprüleri trafiğe kapatılacak

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, yarın saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bakım onarım çalışmalarından dolayı Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı) yarın saat 00.30 ile 04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, aynı zamanda Unkapanı ve Yeni Galata köprülerinin saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağı kaydedildi.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ile 03.30-04.30 saatlerinde Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, "Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayalar Haliç Köprüsü'nü kullanabileceklerdir." denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA