Ateş emrini veren isimlere 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan, 'Anayasayı ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından, 35’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığa işledikleri diğer suçlardan da 3 bin 343 yıla varan hapis cezası verdi.