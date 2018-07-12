Ateş emrini veren isimlere 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan, 'Anayasayı ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından, 35’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığa işledikleri diğer suçlardan da 3 bin 343 yıla varan hapis cezası verdi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş'e 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan'a da 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi.
73 SANIĞA AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 53. duruşmada, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti davaya ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, sanıklar Abdullah Özen, Abdullah Sibirlioğlu, Ahmet Bayram, Ahmet Saygılı, Ahmet Taştan, Ahmet Faruk Fidanel, Ali Akçay, Arif Sun, Ekrem Göknar, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Ertuğrul Çeliker, Faruk Gençel, Fatih Vardar, Fethullah Erceylan, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Fuat Türkmen, Gazi Odacı, Hakan Gündüz, Halil İbrahim Yaylaz, Hamza Yıldız, Hasan Alperen Karalı, Hayati Gültekin, İsa Karataş, İsmail Bay, İsmail Karabayır, İsmail Kuruçay, İsrafil Koçum, Kadir Çinar, Kağan Karalürt, Mahir Çubuk, Mahmut Taşlı, Mahmut Tokmak, Mehmet Aksoy, Mehmet Kurt, Mehmet Furkan Yavuz, Melih Asım Baş, Mert Hüriyetoğlu, Mert Türkmelgil, Muhammed Aziz Kaçar, Muhammed Enes Zeren, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Muhammet Soydeğer, Muhammet Enes Erdem, Muhammet Furkan Tepe, Murat Tam, Mustafa Sarıkaya, Necmi Murat Öz, Orhan Övüt, Ozan Tarık Dizer, Ömer Faruk İzci, Resul Ertürk, Sabri Gür, Sait Özkahya, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Selami Çelik, Selim Kocabaş, Serhat Nuri Günalay, Seyhan Çelik, Seyit Alp Herdem, Soner Yılmaz, Şamil Etka Akın, Tolga Karçığa, Turgay Ödemiş, Uğur Şahin, Vahit Samed Yılmaz, Yasin Bayrak, Yasin Kaya ve Zakir Burak Gezer'in, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
"YARDIM DERECESİNE GÖRE..."
Sanıklar Abdullilah Sarıtaş, Abdulsamet Altın, Abdurrahim Erden, Adem Buruk, Ahmet Turan Çiftci, Emrah Demir, Emre Kılıç, Fatih Alp, Ferdi Altınok, Ferhat Kaya, Hasan Kale, Hüseyin Arslan, İbrahim Nergiz, İbrahim Sezer, İsmail Yurdakul, İsmet Özkesemen, Kürşat Kulaoğlu, Mehmet Özdemir, Muhammed Ali Aktürk, Muhammed Emin Gençyılmaz, Recep Delice ve Tunahan Kurt'un "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların suçlarının "yardım etme" derecesinde olduğu kanaatine varılmakla, suçun işlenmesindeki özellikler, suça yardımın şekli, kastın yoğunluğu, yardımın suça katkısı gözetilerek, cezalarının ayrı ayrı 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti.
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