Atık sulardan uyuşturucu madde analizi yapılacak

Atık sulardaki hedef yasadışı maddelerin ölçümüne, tüketilen madde konsantrasyonunun geri hesaplama yöntemi ile bulunmasına ve böylece popülasyondaki madde kullanımın tanımlanmasına imkan veren ‘Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi’ projesinin tanıtım toplantısı İÜ Kongre Kültür ve Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım toplantısına, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı ve proje ortağı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, İÜ Adli Tıp Enstitüsü Müdürü ve münferit proje yürütücüsü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi’ projesi ile yasadışı madde kullanımın bireyler düzeyinde değil, toplum düzeyinde izlenmesi ve bunun için yasal ve sosyal tedbirler alınması mümkün olacak. Öte yandan, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), çalışma bölgesine ilişkin geometrik harita verilerini, yasadışı madde analiz sonuçlarını ve örnekleme bölgesinde yaşayan nüfusun sosyo-demografik özelliklerini ortak bir altyapıda ilişkilendirerek, mekânsal sorgulama ve analizlere uygun hale getirecek. Elde edilen bilgiler, belirli bir nüfusun yasadışı madde tüketimini temsil etmekte ve her türlü denetleme ve önleme süreçlerinde bölgesel etkinlik sağlayacak.

“Suç profili oluşturma, etkin üretim ve tüketim bölgelerini tespit ederek doğru şekilde müdahale edebilme imkânı sunuyor”

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ‘Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi’ projesinin kendileri için oldukça önem arz ettiğine vurgu yaparak, “Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerinin izlenmesi konusunda bizim için oldukça önem arz etmektedir. Proje elde edilecek verilerin doğru işlenmesiyle kanıttan suçluya ulaşma yolunda bizlere mekânsal sorgulama yasadışı madde tüketimi ile ilgili bölge ve suç profili oluşturma, etkin üretim ve tüketim bölgelerini tespit ederek doğru şekilde müdahale edebilme imkânı sunuyor. Proje kapsamında çıkarılacak uyuşturucu haritası sayesinde önleme ve bilinçlendirme faaliyetlerini daha etkin ve verimli yapabilmek mümkün olacaktır” diye konuştu.

“Ülkemizin uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelesinde ulusal ve uluslararası anlamda büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, projenin uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ak, şu ifadeleri kullandı: “Bu projenin İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesindeki atık sudan uyuşturucu madde analiz laboratuarı kapsamında sürdürülebilir hale getirilmesi ile ülkemizin uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelesinde ulusal ve uluslararası anlamda büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Üniversitemiz ve ülkemiz için olduğu kadar dünya içinde önemli olan bu projede emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum”.

Arap ülkeleri de projeye talip oldu

Projenin bilimsel temelli madde analizi sağladığını ifade eden İÜ Adli Tıp Enstitüsü Müdürü ve münferit proje yürütücüsü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Arap ülkelerinin de projelerine talip olduğunu belirterek, “Ben Arap ülkelerinde geçen ay yaptım. Birkaç tane Arap ülkesi şuanda talip oldu bizim bu birikimimize. ‘Bize lütfen anahtar teslimini yapın. Gelin bunun nasıl yapıldığını öğretin. Cihazları da siz satın alın’ diyorlar. Dolayısıyla bu ülkemizin ihraç edeceği bir ürüne dönüşme potansiyeli olan bir konu” dedi.