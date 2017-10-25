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Atilla Taş, cezaevi çıkışında 'Verdiler gazı, en son Silivri'yi boylattılar bana' dedi.

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Atilla Taş, '1 milyon 700 bin takipçim var, verdiler gazı, en son Silivri'yi boylattılar bana, o yüzden onların hepsi sanal yani.' dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın cezaevinden çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliyesine karar verdiği Taş, Aksoy ve Aydın'ı Silivri Cezaevi çıkışında ailesi, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in yanı sıra yakınları karşıladı.  

 

 

 

Burada eşi Meltem Güler ile gazetecilere açıklama yapan Taş, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu halkın, bu ülkenin nefes almaya ihtiyacı var. Demokrasi, hukuk bir ülkenin soluk borusudur. Ben içeride bir felsefe buldum kendime, ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. 1 milyon 700 bin takipçim var, verdiler gazı, en son Silivri'yi boylattılar bana, o yüzden onların hepsi sanal yani." dedi.

Taş, bir gazetecinin, "Twit atacak mısınız?" sorusuna da, "Bayramlarda, seyranlarda" diye cevap verdi.

Atilla Taş'ın eşi Meltem Güler ise, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Murat Aksoy da, "Sadece mutluyum, 421 gün oldu. Geç de olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum yazı yazdım, başka hiçbir suç işlemedim. Ben çıktım, kendim için ailem için mutluyum. Ama içeride gazeteci arkadaşlarım var, tek temennim en kısa sürede gazetecilikten dolayı, mesleğinden dolayı içeride olanların tahliye olması." diye konuştu.

 

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