Atina mahkemesi, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü Özkaynakçı’nın iltica talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldı
Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.
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