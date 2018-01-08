Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atina mahkemesi, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü Özkaynakçı’nın iltica talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldı

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

İşte büyükşehir olacak 30 il

İşte büyükşehir olacak 30 il

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Eğer doğruysa 1 milyon TL'ye satacak

Eğer doğruysa 1 milyon TL'ye satacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA