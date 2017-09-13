Atina'daki THY ofisi saldırıya uğradı

Alınan bilgiye göre, ofise girmeye çalışan bir grup, girişteki cam kapıya zarar verdi ancak içeri girmeyi başaramadı.

Mesai saatinden önce gerçekleştiği için ofiste kimsenin bulunmadığı, saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Yunan polisinin olay yerinde incelemelerine devam ettiği kaydedildi.

Olayı, daha önce Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine boyalı saldırıda bulunan anarşist grup Ruvikonas üstlendi.