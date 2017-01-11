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ATM'de buldukları parayı polise teslim ettiler

Adana'da fabrika işçisi 2 genç, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinin para çıkış bölümünde buldukları 1000 TL'yi polise teslim etti.

  • DHA
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Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada asgari ücretle çalışan 24 yaşındaki Devran Ak ile kız arkadaşı aynı yaştaki Tuğba Yüksel,  bir bankaya ait otomatik para çekme makinesine geldi. İşlem yapmak için ATM cihazının başına geçen Ak, para çıkış bölümünde 1000 TL olduğunu fark etti. Gençler, paranın sahibini bulamayınca polisi arayıp, yardım istedi.

Polis ekibi parayı teslim almaya geldiği sırada, ATM'de işlem yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Erdal Koca da gençlerin yanına geldi. Paranın kendisine ait olduğunu söyleyen Erdal Koca, "Para bana ait. Bankadan işlem yaptım, kart çıktı. Biraz bekledim, para gelmeyince ayrılıp, işlem yapmak için diğer ATM'ye geçtim. Gençler de benim arkamda duruyordu. Parayı verip gideyim" dedi.

Devran Ak ile Tuğba Yüksel'in bulduğu parayı tutanakla teslim alan polis, Erdal Koca'nın doğru söyleyip söylemediğini araştırıyor.

 
 

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