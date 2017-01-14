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Osmaniye'de bir kişi av tüfeğini temizlerken canından oldu

Osmaniye'de bir kişinin, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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İddiaya göre, Sumbas ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yaşayan Nedim Tekin (56), evinde av tüfeğini temizlerken silah ateş aldı.

Başından yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tekin, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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