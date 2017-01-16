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Av tüfeğiyle oynayan çocuk kendini vurdu

Manisa'nın Soma ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kazayla kendini vuran 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Akçavlu Mahallesi'ndeki akrabalarına ziyarete giden 7 yaşındaki M.E.Ç., tüfekle oynarken kazayla kendini vurdu. Göğsüne isabet eden saçma nedeniyle ağır yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.Ç., burada yapılan ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

 Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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