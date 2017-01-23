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Ava çıkan 14 yaşındaki öğrenci vurularak ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ava çıktığı arkadaşı tarafından kazayla vurulduğu iddia edilen 14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, aynı köyde ikamet eden ortaokul öğrencisi Berkcan A. (15) ile Enes A. (14), ilçeye bağlı Çayırlı köyündeki ormanlık alana avlanmaya çıktı.

Berkcan A, av sırasında önünde yürüyen arkadaşı Enes A'yı, tüfeğinin ateş alması sonucu yaraladı.

Berkcan A'nın haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Enes A, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Enes A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada Berkcan A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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