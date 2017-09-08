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Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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