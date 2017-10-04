Avcılar Belediyesi önünde işçilerin maaş isyanı

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 400 işçi birikmiş maaşlarını alabilmek için önceki gün Avcılar Belediyesi'nin önünde toplanıp, 'Açız, çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Kiralarımızı ödeyemiyoruz' diyerek Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'yi istifaya davet etti. CHP'li belediyenin, 'Önce insan' sloganına atıfta bulunan işçiler, 'Önce insan dediler işten aştan ettiler' diyerek tepki gösterdi..

ALANA KADAR EYLEME DEVAM

Takvim'in haberine göre maaşlarını alana kadar eylem kararı aldıklarını belirten işçilerden Ali Polat, "Borç alarak yaşamaya devam ediyoruz. 3 çocuk sahibiyim. Okullar açıldı. Eğitim giderlerini karşılayamıyoruz. Bazı araç, gereçlerini aldık çocukların. Onları da borçla aldık. Belediye yönetiminin beceriksizliği yüzünden mağduruz. Başaramıyorlarsa istifa edip, koltukları boşaltsınlar. Bu faturayı biz ve çocuklarımız ödemek zorunda kaldık" diye isyan etti. Bir yıldır düzenli maaş alamadıklarını ifade eden Hacı Kozgan da "Evimize ekmek götüremez duruma geldik. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını tamamlayamadığımız için okula gitmek istemiyorlar. Çoğu zaman da ağlayarak gidiyorlar" diye konuştu. Maaşları ödenmediği için mağdur olan, psikolojisi bozulan işçiler ve aileleri Ankara'ya yürüme kararı aldı..