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AVM'de dövizle kiraya yeni düzenleme geliyor

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye AVM'lerde dövizle dükkan kiralama konusunda düzenleme yapılması talimat verdi.

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Başkan Erdoğan, düzenleme için AK Parti'ye talimat verdi. Hazırlanacak teklif 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlamasının ardından gündeme gelecek ilk düzenlemelerden biri olacak.
 
DÜZENLEMENİN AYRINTILARI
Borçlar kanununda bir değişikliğe gidilecek ve bundan sonra kira sözleşmeleri dövizle yapılamayacak. Teklif yasalaşırsa, AVM'lerde sadece Türk Lirası ile kiralama işlemi yapılabilecek.
(A Haber)

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