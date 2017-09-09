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AVM'nin korkuluklarından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, AVM'den düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinde üst katları boşan olan AVM'nin üçüncü katına çıkan yaşlı bir kadın, korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti. En üst kattan beton zemine düşerek ölen yaşlı kadının kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor. Yaşlı kadının intihar mı ettiği, yoksa dengesini kaybederek mi düştüğü öğrenilemedi.
 
PolisAVM çevresinde güvenlik tedbiri alırken, savcının gelmesinin ardından yaşlı kadının cesedi Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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