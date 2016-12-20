Avrasya Tüneli açılışında dikkat çeken görüntü

Avrasya Tüneli'nin açılışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar iki ayrı arama noktasında üzerleri elle arandıktan sonra xray cihazından geçirilerek tören alanına alındı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KİMLİK KARTI TAKTI

Törende sivil ve resmi üniformalı, istisnasız tüm polisler kimlik kartı taktı. Hatta daha önce örneğine az rastlanır bir şekilde, kürsü arkasında üniformalı ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan Özel Harekat Polisleri de kimlik kartı taktı. Kartta kimlik yanında, sicil numarası da yer aldı.

ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİLER MİNİBÜSLE GEÇTİ

Avrasya Tünelinden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım , Arnavutluk Cumhnurbaşkanı Bujar Nishani ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili aynı minibüse bindi. Heyet, Avrasya tünelini kullanarak Avrupa yakasında Kumkapı'dan girip, Anadolu Yakasında Göztepe'den çıktı.

PERŞEMBE SABAH 07:00'DE VATANDAŞ GEÇİŞİNE AÇILACAK

30 Aralık 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Avrasya Tünelinden geçişler 15 TL olacak. Toplanan gelir şehit aileleri ve gazilere dağıtılmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının oluşturduğa hesapta toplanacak. O tarihe kadar sabah 07:00 ile 21:00 saatleri arasında geçişlere açık olacak Avrasya Tüneli yeni yılla birlikte 24 saat hizmet verecek. Avrasla Tüneli Perşembe günü sabah 07:00'den itibaren vatandaşların geçişine açılacak.