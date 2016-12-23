Avrasya Tüneli'nden 14 saatte 24 bin araç geçti

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Fýrat Kalkaný Harekatý'nda þehit düþen Piyade Astsubay Kýdemli Çavuþ Ömercan Yekebaðcý'nýn cenaze törenine katýlmak için geldiði Kars'tan Ankara'ya dönüþü öncesi Kars Harakani Havalimaný'nda gazetecilere açýklamalarda bulundu.

Arslan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan hizmete açýlan Avrupa ve Asya'yý birbirine baðlayan Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaþlarýn durumdan oldukça memnun olduklarýný söyledi.

Avrasya Tüneli'nin açýlýþýndan bu yana yapýlan geçiþler hakkýnda bilgi veren Arslan, "Dün saat 07.00-21.00 arasý yani 14 saat boyuca Asya yakasýndan Avrupa yakasýna 10 bin 938 araç geçti, Avrupa yakasýndan Asya yakasýna ise 13 bin araç geçti, yani ilk günde toplam 23 bin 938 araç geçmiþ oldu. Bugün ise saat 18.00 itibarýyla Asya yakasýndan Avrupa'ya 8 bin 888 araç, Avrupa yakasýndan Asya yakasýna ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Tünel, saat 21.00'a kadar açýk oluðuna göre dünkü yaklaþýk 24 bin mertebesini bulmasýný umuyoruz." ifadesini kullandý.

"Özçekim yapmak güzeldir ancak trafiði aksatýyor"

Avrasya Tüneli'nin Türk insanýnýn gurur projesi olduðunu vurgulayan Arslan, sürücülere uyarýlarda bulunarak þunlarý kaydetti:

"Ýnsanlarýmýz tünelden geçerken duruyorlar, fotoðraf çekiyorlar öz çekim çekiyorlar. Rica ediyoruz, elbetteki gurur projelerini fotoðraflamak öz çekim yapmak güzeldir ancak trafiði çok aksatýyor, baþka insanlarýn hayatýný tehlikeye atýyorlar, istirhamýmýz odur ki durup özellikle fotoðraf çekmesinler trafiði tehlikeye sokmasýnlar, trafik istediðimiz gibi aksýn. Bir de tabii ki gerek Asya ve Avrupa'daki baðlantý yollarýný insanlarýmýz henüz çok bilmedikleri için biraz zaman kaybýyla tünele giriyorlar, eminim ki önümüzdeki süreçte her gün geçiþler katlanarak artacak. Dünden beri bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki muhalif olanlar bile tüneli kullandýktan sonra 'Evet iyi ki yapýlmýþ kýsa sürede iþimize gidebiliyoruz, eve daha erken gidebiliyoruz' diyorlar. Tünelimiz inþallah insanlarýmýza hayýrlý olur."

Bakan Arslan, 1 Ocak itibarýyla geçiþ ücretlerini açýkladý

Tünelden geçiþ fiyatlarý hakkýnda bilgi veren Arslan, "Dün küçük araçlar 15 liradan, minibüsler 22,5 liradan geçti ve 31 Aralýk'a kadar bu böyle devam edecek, bu da þehit ve gazi ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzýn sürdürdüðü kampanyaya aktarýlacak. 1 Ocak itibarýyla ise yeniden fiyatý belirleyeceðiz ve 1 yýl geçerli olacak. Daha önce de ifade etmiþtim, þu andaki kuru baz aldýðýmýzda 1 Ocak itibarýyla otomobiller 16 lira 50 kuruþ, minibüsler ise 24 lira 75 kuruþtan geçmiþ olacaklar." diye konuþtu.

Fýrat Kalkaný Harekatý'na deðinen Bakan Arslan, sözlerine þöyle devam etti:

"Özellikle terör örgütleri, hangi terör örgütleri olursa olsun, oralardan ülkemize sýzýp ülkemize sýkýntý yaratýyorlardý. Hal böyle olunca da, biz ülkemizin içerisine o terör örgütleri gelmeden, teröristleri bulunduðu mahalden söküp atmak ve oralarda huzuru saðlamak böylece komþularýmýzýn da huzuru saðlamak adýna sýnýr ötesindeyiz."

Arslan, "Hainler þunu bilsinler ki, bu ülke insaný onlara hiçbir zaman fýrsat vermeyecektir. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn, mücadelemiz bu konuda sonuna kadar sürecektir." dedi.