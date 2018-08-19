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Avrasya Tüneli trafiğe yeniden açıldı

Asılsız bir ihbar sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, yeniden trafiğe açıldı.

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İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.

 

İstanbul Valiliği, "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

 

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